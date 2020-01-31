Yabancıya konut satışı çağrı merkezinden geçiyor - Son Dakika

Beyttürk İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Havva Nur Barman, konut satışlarının yüzde 70'ini çağrı merkezi kanalıyla yaptıklarını belirterek, "Yurt dışına her ay ortalama 150 bin çağrı gerçekleştiriyoruz. İngilizce, Arapça, Urducu, Çince ve Rusça dillerinde oluşturduğumuz personel yapımız ile çağrı merkezi, şirketimizin en önemli satış kanallarından bir tanesi haline geldi." dedi.

Barman yaptığı açıklamayla, inşaat sektöründe uluslararası çağrı merkezi operasyonlarına ilişkin bilgi verdi.

Geçen yıl yüzde 21,5 büyümeyle 6,2 milyar TL'lik işlem hacmi gerçekleşen çağrı merkezi sektörünün büyümeye devam ettiğini aktaran Barman, yaklaşık 110 bin kişiye istihdam sağlayan çağrı merkezi sektörünün dijitalleşmenin etkisiyle sosyal ağlarla entegre olarak önemli bir satış kanalı haline geldiğini kaydetti.

Çağrı merkezlerinde 2018 yılında yapılan gelen/giden aramalar 2,5 milyar adet iken bu sayının 2019 yılında 3 milyarı geçtiğini aktaran Barman, bunun yanı sıra inşaat şirketlerinin yurt dışı yatırımcılarına ulaşmak için aktif bir şekilde sosyal medya kanalları ile entegre olmuş çağrı merkezleri oluşturduğunu kaydetti.

Beyttürk çağrı merkezinde ileri seviyede

Barman, şirket olarak çağrı merkezi üzerinden yoğun bir iletişim çalışması yaptıklarını ifade ederek, "Yurt dışına her ay ortalama 150 bin çağrı gerçekleştiriyoruz. Dünyanın 45 ülkesi ile iletişim halindeyiz. İngilizce, Arapça, Urduca, Çince ve Rusça dillerinde oluşturduğumuz personel yapımız ile çağrı merkezi, şirketimizin en önemli satış kanallarından bir tanesi haline geldi."bilgilerini verdi.

Barman şöyle devam etti:

"Konut satışlarımızın yüzde 70'ini çağrı merkezi kanalımızla gerçekleştiriyoruz. 115 kişilik kadromuzla her ay yüzlerce müşterimizi projelerimizle buluşturuyoruz.

Profesyonel kadromuz ile satışlarımızı online gerçekleştirmeye başladık.

Her sene büyüyen çağrı merkezi sektöründe Beyttürk olarak daha fazla istihdam sağlayarak 2020 yılı içerisinde önemli yatırımlarımız bulunacak."