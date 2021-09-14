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Yabancıya konut satışı rekor kırmaya devam ediyor - Son Dakika

Yabancıya konut satışı rekor kırmaya devam ediyor

14.09.2021 12:57
Yabancıya konut satışı rekor kırmaya devam ediyor, System.String[]

Yılın 8 ayında yabancıya konut satışı 30 bin 849 adet olarak gerçekleşirken, tüm zamanların en yüksek ocak-ağustos rakamına ulaşıldı.

Yılın 8 ayında yabancıya konut satışı 30 bin 849 adet olarak gerçekleşirken, tüm zamanların en yüksek ocak-ağustos rakamına ulaşıldı.

AA muhabirinin TÜİK istatistiklerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin yabancıya konut satışındaki bu yıl yakaladığı ivme devam ediyor.

Mayıstaki tam kapanma nedeniyle görülen düşük rakamlar dışında hemen hemen tüm aylarda önemli satış adetlerine ulaşıldı. Yabancıya konut satışı 8 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47,6'lık artışla 30 bin 849 adet oldu. Bu rakam, tüm zamanların rekoru olarak kayıtlara geçti.

Ocak-ağustos döneminde en düşük rakam tam kapanma nedeniyle 1.776 adetle mayısta görülürken, sonraki aylarda bu rakam katlandı. Haziranda 4 bin 748, temmuzda 4 bin 495, ağustosta ise 5 bin 866 adetlik konut satışı gerçekleşti.

Ağustosta yakalanan satış adedi tüm zamanların en yüksek ikinci rakamı olarak kayıtlara geçti. En yüksek aylık satış adedi 2018 Ekim'de 6 bin 276 adetle görülmüştü.

Satışta İstanbul, yatırımda Iraklılar zirvede

Ocak-ağustos dönemi baz alındığında yabancılara en çok konut satışı yapılan illerin başında 14 bin 788 adetle İstanbul yer aldı.

İstanbul'u 5 bin 897 adetle Antalya, 1.988 ile Ankara, 1.410 ile Mersin, 939 ile Yalova, 648 ile Sakarya, 543 ile Samsun, 530 ile İzmir, 499 ile Muğla takip etti.

En çok konut alan milletler sıralamasında ise başı 4 bin 631 adetle Iraklılar çekerken, İranlılar 4 bin 600 ile ikinci sırada yer aldı.

İlk 8 ayda Ruslar 2 bin 575, Afganlar 1.819, Almanlar 1.186, Kazakistan vatandaşları 1.129, Kuveytliler 873, ABD vatandaşları 871, Azerbaycan Türkleri 858, Yemenliler 810 adet konut yatırımı gerçekleştirdi.

"ABD vatandaşları konut alımında ağustosta 8. sıraya yükseldi"

Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Ömer Faruk Akbal, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, yabancıya satışın sürekli artan grafiğinin bu yılki hedef olan 50 binlik adede ulaşmaya giderek daha çok yaklaştırdığını belirterek, en çok konut satın alan ülkeler sıralamasında ABD'nin yakaladığı ivmeye dikkati çekti

Akbal, dünyanın en çok göç alan ülkesi ABD'nin göç vermeye başladığını, ABD'lilerin Türkiye'den konut alımında ağustosta 19. sıradan 8'inciliğe yükseldiğini söyledi.

Geçen yıl ağustosta 58 adet olan ABD'lilerin aldığı konut sayısının bu sene 173'e yükseldiğini ve 3'e katladığını dile getiren Akbal, yüzde 198 artış yakalandığını bildirdi.

Akbal, "Bu veri, bugün dünyada en çok göç alan ülkenin salgınla sınırları ne kadar aştığını, Türkiye'ye de göç verir hale geldiğini, ülkemizin iklimden sağlığa, eğitimden, turizm değerlerine kadar pek çok açıdan uluslararası gayrimenkul alımında ne kadar cezbedici olduğunu gösteriyor." dedi.

Ağustosta Kazakistan başta olmak üzere Kuveyt, Ürdün gibi pazarların yükseldiğini, Sudan ve Çin'de yeniden hareketliliğin görüldüğünü anlatan Akbal, "İstanbul, Antalya, Ankara ve Mersin, sıralamada önde, fakat Yalova, Bursa ve İzmir'de adetsel bazda artış öne çıkıyor. Bugün Türkiye'de çok farklı coğrafyalar da giderek daha fazla ilgi görüyor. Bu da sektörümüz ve ülkemiz adına sevindirici." diye konuştu.

"Yabancıya satışta batının ayak seslerini duymaya başladık"

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım ise, yabancıya konut satışında Almanya ve ABD'nin ilk 10'a girdiğini belirterek, yabancıya konut satışında batının ayak seslerini duymaya başladıklarını söyledi.

Dövizdeki dalgalanma ve salgının etkisiyle yılın geriye kalan son 4 ayında en az 15 bin adetlik satış yapılmasını beklediklerini dile getiren Durbakayım, "Böylece 2019'da yakalanan 45 bin 483 adetlik zirveyi aşarak yeni bir tarihi satış rekorunu yakalayacağımızı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Helmann Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün de yaz aylarıyla birlikte yabancıya satışta yakalanan ivmenin yılın geriye kalan döneminde de devam etmesini beklediklerini söyledi.

Türkiye'nin salgına rağmen iyi bir turizm sezonu geçirdiğini, bunun da yabancıya konut satışına yansıdığını dile getiren Özgün, küresel salgınla birlikte Avrupa ve batı ülkelerinden konut yatırımının arttığını, bunun da Türkiye'ye güvenin bir göstergesi olduğunu anlattı.

"Satışlardaki artış sektöre ümit verdi"

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, ağustostaki yabancıya satış rakamlarının kendilerini şaşırtmadığını ve sektöre ümit verdiğini belirterek, "Her dönemde güvenli liman olarak kabul gören Türk gayrimenkul sektörü, daima öncelikli olarak yatırım çeken bir iş kolu olmuştur. Yabancı yatırımcı hala Türkiye'yi güvenli liman olarak görüyor." dedi.

Akkuş Group Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş, yabancı yatırımcılardan ciddi bir talep olduğunu kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yabancı yatırımcı Türkiye pazarına güven duyuyor. Rakamları bu şekilde okumak lazım. Yapılan araştırmalar; Türkiye'de gayrimenkul alan yatırımcıların bu yapıların yüzde 92,7'sini elinde tuttuğunu gösteriyor. Yani oturmak için ev alıyorlar. Ortalama mülkiyet süresi ise 5,7 yıl civarında. Türkiye'ye yatırım yapan 4 yabancıdan sadece 1'i vatandaşlık hedefliyor. Bu veriler, yabancıların her şeye rağmen, Türkiye'de gayrimenkule güvenle yatırım yaptığını, vatandaşlığın ise yatırım kararını belirleyen tek faktör olmadığını gösteriyor."

"Finansman transferi sorunu çözülmeli"

Bahaş Holding Üst Yöneticisi (CEO) Abdüssamet Bahadır, yabancıların salgına rağmen artan bir ivmeyle Türkiye'ye geldiğini ve yatırım yaptığını belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu yatırımı yaparken bir potansiyel görüyorlar. Ancak daha fazla yatırım yapmalarının önünde finansman transferi sorunu bulunuyor. Banka ve kredi kuruluşları yabancılara kredi verme konusunda daha esnek olurlarsa sektörün ekonomiye katkısı ciddi şekilde artacaktır. Öte yandan birçok ülke, konut satışında kripto parayı kullanıyor. Eğer bu konu yasal bir zemin oluşturulursa sektörümüzde banka kredisinden çok yararlanamayan, para transferinde de sorun yaşayan yabancı yatırımcıların kripto para ile ödeme talepleri yerine getirilmiş olur. Bu durum sektörümüzü çok yukarılara taşıyacaktır."

Tam Gemi Şok Denemeleri, Türkiye, konut, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yabancıya konut satışı rekor kırmaya devam ediyor - Son Dakika Ekonomi


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