Yabancıya konut satışında tarihin en iyi başlangıcı
1 saat önce
Yılın ilk ayındaki 3 bin 168 adet konut satışı, yabancıya satışta tarihin en iyi ocak ayı rakamı olarak kayıtlara geçti.
Yılın ilk ayındaki 3 bin 168 adet konut satışı, yabancıya satışta tarihin en iyi ocak ayı rakamı olarak kayıtlara geçti.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:50
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