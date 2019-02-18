Yabancıya konut satışında tarihin en iyi başlangıcı

Yılın ilk ayındaki 3 bin 168 adet konut satışı, yabancıya satışta tarihin en iyi ocak ayı rakamı olarak kayıtlara geçti.

Yılın ilk ayındaki 3 bin 168 adet konut satışı, yabancıya satışta tarihin en iyi ocak ayı rakamı olarak kayıtlara geçti.

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