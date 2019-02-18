Son Dakika Haberleri: Yabancıya konut satışında tarihin en iyi başlangıcı

Yabancıya konut satışında tarihin en iyi başlangıcı

1 saat önce

Yılın ilk ayındaki 3 bin 168 adet konut satışı, yabancıya satışta tarihin en iyi ocak ayı rakamı olarak kayıtlara geçti.

Yabancıya konut satışında tarihin en iyi başlangıcı, System.String[]
Yılın ilk ayındaki 3 bin 168 adet konut satışı, yabancıya satışta tarihin en iyi ocak ayı rakamı olarak kayıtlara geçti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:50 

Ekonomi
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