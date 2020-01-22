Yabancıya konut satışında yeni rekorlar yolda - Son Dakika

Reagroups Gayrimenkul Pazarlama Yönetim Kurulu Üyesi Soner Keleş, yabancıya konut satışının 2020 yılında da artarak devam edeceğini söyledi.

Beyttürk iştiraki Reagroups'tan yapılan açıklamaya göre, konut satışlarında yabancı yatırımcı oranındaki artış sürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Reagroups Gayrimenkul Pazarlama Yönetim Kurulu Üyesi Soner Keleş, yabancıların 2019 yılında satın aldığı 45 bin 483 adet konutun yabancıya konut satışında tarihin en yüksek yılı olarak kayıtlara geçtiğini belirtti. Geçen yıl gerçekleşen konut satışı göz önüne alındığında yüzde 15'lik artışın yabancıların konuta ilgisinin artarak devam ettiğinin bir işareti olduğuna değinen Keleş, bu hareketliliğin 2020 yılında da süreceğinin sinyalini verdiğini belirtti.

Ülkemizde gayrimenkul sektöründe yabancıya konut satışının, gerçekleşen toplam satış içerisindeki payının halen yüzde 3,5 seviyelerinde olduğunu söyleyen Keleş, yabancıya konut satışında dünyanın en büyük pazarlarından biri olan İspanya'da, yıllık 100 bin konutun yabancıya satıldığını, Türkiye'de ise bu sene yabancıya konut satış adedinin 60 bine yaklaşmasının beklendiğini ifade etti.

Keleş, "Bu açıdan bakıldığında Türkiye'de henüz kat edilmesi gereken daha çok yol var. Hükümetin yabancının konut edinimindeki teşviklerinin genişletmesi ve yabancıya ev satan şirketlere ihracatçılar gibi fuar, tanıtım ve pazarlama desteği verilmesi ile birlikte sektör daha da hızlı büyüyecek." dedi.

Türkiye ekonomisi de kazanıyor



Türkiye'de ihracat dışında döviz getirisinde potansiyeli en yüksek ürünlerinden birisin de gayrimenkul olduğunu belirten Keleş, "Türkiye'den konut alan yabancıların diğer sektörlere de sağlayacağı faydalar ile bu sektör geniş bir alana hitap etmektedir. Gayrimenkul satın alan yabancının çocuğunu Türkiye'de okutacak olmasının yanı sıra tedavisini de Türkiye'de alacak, ticaretini Türkiye ile yapacak, turistik amaçlı Türkiye'ye gelmeye devam edecek.

Özellikle İstanbul'da markalı konut projeleri, yabancı yatırımcıların beklentilerine uygun olarak yüksek katma değer ve prestij arayışlarını karşılayarak büyük talep görüyor. Yatırımcıların ülkemize yatırım yapmalarını kolaylaştıran yeni düzenlemelerin etkisiyle sadece gayrimenkul sektörü değil, Türkiye ekonomisi de kazanıyor." yorumunu yaptı.