Yabancıya konut satışından ilk yarıda 3 milyar dolar gelir
1 saat önce
Yılın ilk yarısında yabancılara 19 bin 952 adetlik konut satılırken, konut başına ortalama 150 bin dolar ödeyen yabancılardan 3 milyar dolarlık gelir elde edildi.
Yılın ilk yarısında yabancılara 19 bin 952 adetlik konut satılırken, konut başına ortalama 150 bin dolar ödeyen yabancılardan 3 milyar dolarlık gelir elde edildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:27
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