Yabancıya konut satışından ilk yarıda 3 milyar dolar gelir

Yılın ilk yarısında yabancılara 19 bin 952 adetlik konut satılırken, konut başına ortalama 150 bin dolar ödeyen yabancılardan 3 milyar dolarlık gelir elde edildi.

Yılın ilk yarısında yabancılara 19 bin 952 adetlik konut satılırken, konut başına ortalama 150 bin dolar ödeyen yabancılardan 3 milyar dolarlık gelir elde edildi.

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