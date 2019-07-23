Son Dakika Haberleri: Yabancıya konut satışından ilk yarıda 3 milyar dolar gelir
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Yabancıya konut satışından ilk yarıda 3 milyar dolar gelir

1 saat önce

Yılın ilk yarısında yabancılara 19 bin 952 adetlik konut satılırken, konut başına ortalama 150 bin dolar ödeyen yabancılardan 3 milyar dolarlık gelir elde edildi.

Yabancıya konut satışından ilk yarıda 3 milyar dolar gelir, System.String[]
Yılın ilk yarısında yabancılara 19 bin 952 adetlik konut satılırken, konut başına ortalama 150 bin dolar ödeyen yabancılardan 3 milyar dolarlık gelir elde edildi.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:27 
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