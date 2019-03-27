Yabancıyla Evlenen Ukraynalı Kadın Sayısı İkiye Katlandı; Türk Eş Fikrine Nasıl Bakıyorl…
1 saat önce
Ukrayna'da kadınların yabancılarla evlilik oranlarında son yıllarda büyük artış yaşanıyor.
Ukrayna
'da kadınların yabancılarla evlilik oranlarında son yıllarda büyük artış yaşanıyor. Ülkede her yıl 15 binin üzerinde yabancıyla evlilik kaydı yapılıyor. Peki Ukraynalılar Türkiye
ve Türk erkeği ile evlilik hakkında ne düşünüyor?…
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 08:16 Kaynak: Youtube
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