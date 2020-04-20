Yabani arıların saldırdığı kadın hastanelik oldu - Son Dakika

DÜZCE'nin Beyköy Beldesi'nde yabani arıların saldırdığı Serpil Topçu (35) kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Olay sabah saatlerinde Beyköy Beldesi Dağdibi Köyünde meydana geldi. Evinin bahçesinde otları temizleyen Serpil Topçu yabani arıların saldırısına uğradı. Arıların sokması sonucu vücudunda alerjik reaksiyon gelişen Serpil Topçu baygınlık geçirdi. Etrafta bulunanların haber vermesi üzerine gelen 112 Acil ekibi, Serpil Topçu'ya ilk müdahalede bulundu. Atatürk Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan Serpil Topçu tedaviye alındı.

Yabani arıların saldırdığı kadın hastanelik oldu

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Sosyal medyada canlı yayın yapan Feyzioğlu, "FETÖ'cü oldun" yorumuna çok kızdı

Kız arkadaşıyla sosyal mesafeye uymayan üniversiteli: Sevgililere bir şey denmesin

Pendik'te ambulansa saldıranlara 11,5 yıla kadar hapis istendi

Koronavirüs salgını ile mücadele eden Almanya, Danimarka ve İtalya'dan normalleşme adımları