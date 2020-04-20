Yabani arıların saldırdığı kadın hastanelik oldu - Son Dakika

Yabani arıların saldırdığı kadın hastanelik oldu
DÜZCE'nin Beyköy Beldesi'nde yabani arıların saldırdığı Serpil Topçu (35) kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Olay sabah saatlerinde Beyköy Beldesi Dağdibi Köyünde meydana geldi. Evinin bahçesinde otları temizleyen Serpil Topçu yabani arıların saldırısına uğradı. Arıların sokması sonucu vücudunda alerjik reaksiyon gelişen Serpil Topçu baygınlık geçirdi. Etrafta bulunanların haber vermesi üzerine gelen 112 Acil ekibi, Serpil Topçu'ya ilk müdahalede bulundu. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Serpil Topçu tedaviye alındı.