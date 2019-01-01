Son Dakika Haberleri: Yabani Dağ Keçileri, Bırakılan Yemleri Yemeye Gelince Görüntülendi

Yabani Dağ Keçileri, Bırakılan Yemleri Yemeye Gelince Görüntülendi

14 dakika önce

ADIYAMAN'da, sayıları 3 bin 200 olan yabani dağ keçileri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin bıraktığı yemleri yemek için geldiğinde görüntülendi.

Yabani Dağ Keçileri, Bırakılan Yemleri Yemeye Gelince Görüntülendi, System.String[]
ADIYAMAN'da, sayıları 3 bin 200 olan yabani dağ keçileri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin bıraktığı yemleri yemek için geldiğinde görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri kentte Koru, Hisar, Şengil, Halluf, Zivar, Ulubaba, Olgunlar, Meydan, Akdağ, Çekirge, Şahkolu ve Akçalı sahalarında yaşamlarını sürdüren yaban keçilerinin envanterini çıkardı. 2016-2017 yılına 3 bin 92 olan yaban keçisi sayısının 2017-2018 yılında 3 bin 200'e yükseldiği belirtilendi. Kar yağışı ile beraber sarp ve dağlık alanlarda aç kalan yabani dağ keçileri ekipler tarafından bırakılan yemleri yemek için geldiğinde görüntülendi.

- Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:27 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın İlçe Adaylarını Açıklıyor İranlı Turistler Yeni Yıla Van'da Girdi

ABD ve İsrail, UNESCO'dan Resmi Olarak Ayrıldı Boş Çikolata Kutusu Yüzünden 16 Yıldır Çalıştığı İş Yerinden Tazminatsız Kovuldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 14:41:05. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yabani Dağ Keçileri, Bırakılan Yemleri Yemeye Gelince Görüntülendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]