Yabani Dağ Keçileri, Bırakılan Yemleri Yemeye Gelince Görüntülendi
1 saat önce
Erzurum'un İspir ilçesinde yabani dağ keçileri, doğaya bırakılan yemleri yemek için aşağı kesimlere inince vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Erzurum
'un İspir
ilçesinde yabani dağ keçileri, doğaya bırakılan yemleri yemek için aşağı kesimlere inince vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Kış şartlarında sarp ve dağlık alanlarda aç kalan yabani dağ keçileri ekipler tarafından bırakılan yemleri yemek için aşağı kesimlere indi. Dağ keçilerinin karınlarını doyurması vatandaşlar tarafından görüntülendi. - ERZURUM
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 09:36 Kaynak: İHA
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