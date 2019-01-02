Son Dakika Haberleri: Yabani Dağ Keçileri, Bırakılan Yemleri Yemeye Gelince Böyle Görüntülendi

Yabani Dağ Keçileri, Bırakılan Yemleri Yemeye Gelince Böyle Görüntülendi

31 dakika önce

Yabani dağ keçileri, bırakılan yemleri yemeye gelince böyle görüntülendiERZURUM - Erzurum'un İspir ilçesinde yabani dağ keçileri, doğaya bırakılan yemleri yemek için aşağı kesimlere inince vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Yabani dağ keçileri, bırakılan yemleri yemeye gelince böyle görüntülendi

ERZURUM - Erzurum'un İspir ilçesinde yabani dağ keçileri, doğaya bırakılan yemleri yemek için aşağı kesimlere inince vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Kış şartlarında sarp ve dağlık alanlarda aç kalan yabani dağ keçileri ekipler tarafından bırakılan yemleri yemek için aşağı kesimlere indi. Dağ keçilerinin karınlarını doyurması vatandaşlar tarafından görüntülendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:29 Kaynak: İHA

Yerel
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