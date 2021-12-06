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Yabani dağ keçisini vuran şahsa 63 bin TL ceza - Son Dakika

Yabani dağ keçisini vuran şahsa 63 bin TL ceza

06.12.2021 09:16
Yabani dağ keçisini vuran şahsa 63 bin TL ceza

Adıyaman'da yabani dağ keçisini vuran bir avcıya 63 bin 88 TL para cezası kesildi.

Adıyaman'da yabani dağ keçisini vuran bir avcıya 63 bin 88 TL para cezası kesildi.

Adıyaman Ulubaba Devlet avlağı Uzunköy kırsalında yabani dağ keçisi avlandığı bilgisi üzerine Doğa Koruma ve Mille Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile jandarma olay yerine hareket etti. Ekipler tarafından suç üstü yapılan çalışmada 1 kişi yakalanırken, 2 kişi olay yerinden kaçtı.

Yabani dağ keçisini vurduğu tespit edilen ve ismi açıklanmayan şahsa 60 bin TL tazminat, 3 bin 88 TL idari para cezası olmak üzere 63 bin 88 TL ceza kesildi. Olay yerinde bulunan 1 adet yarı otomatik av tüfeğine el konuldu. - ADIYAMAN

Yabani dağ keçisini vuran şahsa 63 bin TL ceza
Yabani dağ keçisini vuran şahsa 63 bin TL ceza

Para Cezası, Türk Lirası, Jandarma, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yabani dağ keçisini vuran şahsa 63 bin TL ceza - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yabani dağ keçisini vuran şahsa 63 bin TL ceza - Son Dakika
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