Yabani domuz ve yavrularına köylüler sahip çıktı - Son Dakika
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Yabani domuz ve yavrularına köylüler sahip çıktı

08.05.2022 09:46

Yabani domuz ve yavrularına köylüler sahip çıktı Ordu'nun Kabadüz ilçesinde yavrulayan yaban domuzu ve yavrularına vatandaşlar sahip çıktı.

Yabani domuz ve yavrularına köylüler sahip çıktı

ORDU - Ordu'nun Kabadüz ilçesinde yavrulayan yaban domuzu ve yavrularına vatandaşlar sahip çıktı.

Kabadüz ilçesi Karakiraz Mahallesi'nde bir bahçede doğum yapan yabani domuz ve yavrularını köylüler zarar görmemesi için hem koruyor hem de besliyor. İki gün öncesinde doğum yapan domuz ve yavruları mahalleli tarafından yakından takip ediliyor. Mahalledeki köpeklerden korunan domuz ve yavruları yine mahallelilerce ekmekle besleniyor.

Mahalle sakinlerinden Naime Bayazıt, anne domuzun yavrularını emzirmesi için beslediklerini söyledi. Domuzun 4 yavrusunun olduğunu belirten Bayazıt, "Dün mahallemizdeki caminin kenarında bulunan fındık bahçesine domuz yavrulamış. Domuz ve yavruları iki gündür buradalar. Bizler de domuz ve yavruların hiçbir şeyden zarar görmemesi için onları hem koruyor hem de besliyoruz" dedi.

Kamil Korkmaz ise, "Kaymakamlık ve yetkililere durumu bildirdik. Birkaç güne buradan yavrularıyla birlikte domuzun ayrılacağını düşünüyoruz. Gidene kadar domuz ve yavrularına sahip çıkacağız" diye konuştu.

Cemal Bayazıt isimli vatandaş da yaban domuzlarına fazla yaklaşmadan beslediklerini ifade ederek, "Domuza fazla yaklaşamıyoruz, hırçın bir hayvan uzaktan ekmek atıyoruz. Mahalleli olarak ortak düşüncemiz domuz ve yavrularını korumak ve beslemek" şeklinde konuştu.

Yabani domuz ve yavrularına köylüler sahip çıktı
Yabani domuz ve yavrularına köylüler sahip çıktı
Yabani domuz ve yavrularına köylüler sahip çıktı
Yabani domuz ve yavrularına köylüler sahip çıktı

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Kabadüz, Doğum, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yabani domuz ve yavrularına köylüler sahip çıktı - Son Dakika


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