Yabani hayvana çarpmamak direksiyonu kırdı, uçurumdan yuvarlandı - Son Dakika

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri araç sürücüsünü Dalaman Devlet Hastanesine kaldırdı. Araç vinç yardımıyla çıkarıldı.

Kaza, Sarsala Koyu yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Dalaman Belediyesine ait Oktay D, yönetimindeki 48 E 7028 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Önüne çıkan yabani hayvana çarpmamak için direksiyonu kıran araç sürücüsü yaralandı.

MUĞLA - Muğla'nın Dalaman ilçesinde belediyeye ait hafif ticari araç kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada, önüne çıkan yabani hayvana çarpmamak için direksiyonu kıran araç sürücüsü yaralandı.

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