Yabani hayvanlar fotokapanlarla izleniyor - Son Dakika

DÜZCE Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, kış ayının sona ermesi ile doğaya çıkan yaban hayvanlarının hareketlerini fotokapanla izledi. Fotokapanla, doğada az bulunan alageyik gözlendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü, kış aylarının sona ermesi ile birlikte yabani hayvanların göç yolları, hareketleri ve beslenme şekillerini fotokapanlar aracılığıyla izlemeye başladı. Fotokapana takılan yabani hayvanlardan karaca, geyik, tilki, ayı ve kuşların beslendikleri bölge gözlendi. Fotokapana, doğada az bulunan alageyik takıldı. Bir su birikintisi bulan alageyiğin hem su ihtiyacını giderdiği hem de su birikintisi içinde oynadığı gözlendi.