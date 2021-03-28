Yabani hayvanlar için Nemrut Dağına yem bırakıldı - Son Dakika

Yabani hayvanlar için Nemrut Dağına yem bırakıldı
28.03.2021 16:40
Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yabani hayvanlar için Nemrut Dağına yem bırakıldı.
Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yabani hayvanlar için Nemrut Dağına yem bırakıldı.
Adıyaman'ın yüksek kesimlerinde birkaç günden beri etkili olan kar yağışı yabani hayvanları yiyecek bulmalarını zorlaştırdı. Yabani hayvanların aç kalmaması ve onların yaşamlarını rahat bir şekilde sürdüre bilmeleri adına Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devasa heykellerin yer aldığı Nemrut Dağına yemler bırakıldı. Doğaya bırakılan yemlerle, fırtına ve kardan dolayı beslenmekte güçlük çeken hayvanların beslenmeleri, doğal ortamlarında kalması sağlandı. - ADIYAMAN
Son Dakika TFF, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Türkiye-Letonya karşılaşmasına seyirci alınacağını açıkladı Ailesiyle tartışan 16 yaşındaki genç çenesine dayadığı silahla yaşamına son verdi Vahşice katledilen Kadir Şeker'in kıskançlık cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı Celta Vigo'da Emre Mor, Galatasaray'a geri dönmek istiyor Bakan Soylu'ya Kürşat Ayvatoğlu ile olan fotoğrafı soruldu: GBT mi alacağız fotoğraf çektirmeden önce Şehirler arası yolculuk yapan otobüste, çocuğu istifra eden engelli kadına temizlik yaptırdılar Tuzla'da 2 bin yıllık tarihi kalıntılar sular çekilince ortaya çıktı Çizgiyi geçen top gol sayılmadı, Ronaldo çılgına döndü! Maç bitmeden sahayı terk etti