Yabani hayvanların aile yaşamları fotokapanlarla görüntülendi - Son Dakika

Yabani hayvanların aile yaşamları fotokapanlarla görüntülendi

ANKARA - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün ormanlara kurduğu fotokapanların çektiği görüntüler nefes kesti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün yaban hayatını gözlemlemek ve türlerin gelişimini kayıt altına almak amacıyla ormanlara kurduğu fotokapanların çektiği hayvan görüntüleri muhteşem görüntüler ortaya çıkardı. Fotokapanların kadrajına, yabani hayvanların aile yaşamlarıyla ilgili nefes kesen görüntüler takıldı.