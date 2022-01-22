Yabani hayvanların saldırısına uğrayan köpek tedavi altına alındı - Son Dakika

Gelibolu'da yabani hayvanların saldırısına uğramış halde bulunan köpek tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Kavakköy beldesindeki Gişeler mevkisinde bulunan otoyol şantiyesinde güvenlik görevlisi Ziya Onar ve Tolga Avcı, bir süre besledikleri köpeği yabani hayvanların saldırısına uğramış halde bulmalarının ardından sosyal medya üzerinden yardım talep etti.

Onar ve Avcı'nın çağrısı üzerine Dost Patiler Gelibolu Deneği üyesi olan Nevin Gökgöz, kobay cinsi köpeğin tedavi edilmesi için girişimde bulundu.

Veteriner Armağan Dorman'ın da desteğiyle yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki köpek buradan alınıp klinikte tedavisine başlandı.

Nevin Gökgöz, Ziya Onar ve Tolga Avcı'ya duyarlılıklarından ötürü teşekkür ettiklerini belirterek, "Özelliklede bu soğuklarda bu canın bu haliyle yaşaması çok zordu. Tabii ki bizi hiç bir zaman yalnız bırakmayan veteriner arkadaşımız Armağan Dorman'a da çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bu sokak canımız emin ellerde tedavisi başladı. Acısı dindirildi. Ameliyat olacak ve sağlığına kavuşacak. Lütfen bu sokak canları için biraz daha duyarlı olalım." dedi.