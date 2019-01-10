Son Dakika Haberleri: Yabani Kanatlı Hayvan Operasyonu

Yabani Kanatlı Hayvan Operasyonu

1 saat önce

Tekirdağ'da doğadan kaçak olarak toplandığı tahmin edilen çok sayıda kanatlı yaban hayvan ele geçirildi.

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Tekirdağ'da doğadan kaçak olarak toplandığı tahmin edilen çok sayıda kanatlı yaban hayvan ele geçirildi. Olayla ilgili şüphelilere 44 bin 820 TL para cezası kesildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şubesi tarafından yakalanan ve doğadan kaçak olarak toplandığı tahmin edilen yaban hayvanları Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Hayvanlar doğaya geri salınacak

Söz konusu hayvanların bir kısmının rehabilite edilmek üzere Hayvanat Bahçesine sevk edileceği öğrenilirken, Türkiye doğasına ait olan türler ise Şube Müdürlüğü rehabilitasyon biriminde veteriner kontrolünde bakımları yapılıyor. Yaban hayvanları tedavilerinin tamamlanmasının ardından doğaya salınacak.

44 bin lira ceza

Konuyla ilgili şüphelilere 41 bin 206 TL tazminat ile 3.614 TL idari para cezası olmak üzere toplamda 44 bin 820 TL ceza kesildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldıkları öğrenildi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:08 Kaynak: İHA

Tekirdağ, Yaban, 3. Sayfa
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