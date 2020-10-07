Yabani kızıl şahinleri elleriyle besliyor - Son Dakika

Yabani kızıl şahinleri elleriyle besliyor

07.10.2020 11:32

- (Özel) Yabani kızıl şahinleri elleriyle besliyor Kayserili Avcılık Atıcılık Derneği Başkanı Kemal Çelik, Asya ve Kara ismini verdiği iki yabani kızıl şahini elleriyle besliyor Kayseri'de 4 ay önce kendisine getirilen iki kızıl şahini doğal yaşam alanına bırakan Argıncık Avcılık Atıcılık...

- (Özel) Yabani kızıl şahinleri elleriyle besliyor

Kayserili Avcılık Atıcılık Derneği Başkanı Kemal Çelik, Asya ve Kara ismini verdiği iki yabani kızıl şahini elleriyle besliyor

KAYSERİ - Kayseri'de 4 ay önce kendisine getirilen iki kızıl şahini doğal yaşam alanına bırakan Argıncık Avcılık Atıcılık Derneği Başkanı Kemal Çelik, kendisinden ayrılmayan Kara ve Asya adını verdiği kızıl şahinleri elleriyle besliyor.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Buğdaylı Mahallesinde yol üzerinde doğal ürenler satan Argıncık Avcılık ve Atıcılık Derneği Başkanı Kemal Çelik, 4 ay önce kendisine getirilen iki yavru kızıl şahini bir süre besledikten sonra doğal yaşam alanına bıraktı. Kızıl şahinlerin kendisine alıştığını ve gün boyu birlikte olduklarını söyleyen Kemal Çelik, "Ben 8 yıldır burada doğal ürünler satıyorum. Derneğimizin bir üyesi 4 ay önce iki yavru kızıl şahini bana getirdi. Şahinleri rehabilitasyon merkezine vermeyi düşündüm ama şahinler küçük olduğu için orada zarar görebileceklerini düşündüm. Şahinler, kendileri uçabilecek duruma gelinceye kadar onlara baktım" dedi.

Yaban hayatını korumak ve hayvanların doğal yaşamlarına adapte olmasını sağlamak için şahinleri bıraktığını anlatan Kemal Çelik, "Ben yaz boyunca burada olduğum için 5 aydır şahinlerle birlikteyim. Ben bu şahinlerin doğal yaşam alanlarına dönmelerini istedim ama gitmediler. Sürekli burada birlikte ve bir dostluk içindeyiz" diye konuştu.

Bu tür kuşların beslenmesi, avlanması ve kafeste tutulmasının yasak olduğunun altını çizen Kemal Çelik, "Şahinler yırtıcı kuş olduğu için kurbağa ve yılan gibi sürüngenlerle besleniyorlar. Sürekli benimle birlikte oldukları için ben kasaptan aldığım etlerle bunları beslemeye çalışıyorum ve doğal yaşama adapte olmalarını sağlamak için çaba sarf ediyorum. Birine Kara diğerine ise Asya ismini verdim. Çağırdığım zaman yanıma geliyorlar" ifadesinde bulundu.

Kızıl şahinlerin milli bir değer ve doğanın bir parçası olduğunu söyleyen Kemal Çelik, "Buraya alışveriş yapmaya gelen vatandaşlar da şahinleri görünce şaşırıyorlar. Bir çoğu da fotoğraf ve video çekiyor. Güzel bir ortam oluşuyor" diye konuştu.

Yabani kızıl şahinleri elleriyle besliyor
Yabani kızıl şahinleri elleriyle besliyor
Yabani kızıl şahinleri elleriyle besliyor
Yabani kızıl şahinleri elleriyle besliyor
Yabani kızıl şahinleri elleriyle besliyor
Yabani kızıl şahinleri elleriyle besliyor
Yabani kızıl şahinleri elleriyle besliyor
Yabani kızıl şahinleri elleriyle besliyor
Yabani kızıl şahinleri elleriyle besliyor

Kemal Çelik, Atıcılık, Kayseri, Asya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yabani kızıl şahinleri elleriyle besliyor - Son Dakika

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