Son Dakika Haberleri: Yabani Ot Toplamaya Gitti, Ölü Bulundu

Yabani Ot Toplamaya Gitti, Ölü Bulundu

1 saat önce

ADANA'da, boş araziye yabani ot toplamak için giden Ömer Kılıç'ın (57) cansız bedeni bulundu.

Yabani Ot Toplamaya Gitti, Ölü Bulundu, System.String[]
ADANA'da, boş araziye yabani ot toplamak için giden Ömer Kılıç'ın (57) cansız bedeni bulundu. Vücudunda darp ya da yara izine rastlanmayan Kılıç'ın ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

Sarıçam ilçesine bağlı Müminli Mahallesi'nde yaşayanlar, yol kenarındaki boş arazide bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine verilen adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, ağaç altında yatan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Üzerinden çıkan kimlik ile Ömer Kılıç olduğu belirlenen şahsın yanında yabani ot dolu çuval bulundu. 

Vücudunda darp ya da yara izine rastlanmayan Kılıç'ın kesin ölüm sebebi Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi ile belirlenecek. Polis, soruştarma başlattı.

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 03:43 Kaynak: DHA

Sarıçam, Ömer Kılıç, Adana, Güncel
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