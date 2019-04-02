Son Dakika Haberleri: Yabani Ot Toplarken Öldü

Yabani Ot Toplarken Öldü

1 saat önce

Adana'da yabani ot toplayarak geçimini sağlayan 57 yaşındaki adam, ot topladığı bir ağacın altında ölü bulundu.

Yabani Ot Toplarken Öldü, System.String[]
Adana'da yabani ot toplayarak geçimini sağlayan 57 yaşındaki adam, ot topladığı bir ağacın altında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Sarıçam ilçesi Müminli Mahallesi'nde meydana geldi. Yoldan geçen vatandaşlar yol kenarında bulunan zeytin ağacı altında hareketsiz yatan bir kişiyi görünce polisi aradı. Olay yerine gelen ekipler, cesedin Ömer Kılıç'a (57) ait olduğunu saptadı. Kılıç'ın cesedinin yanında çuval içine doldurmuş yabani otlar bulundu. Ekipler yaptıkları incelemede, Kılıç'ın vücudunda herhangi bir dış müdahaleye rastlayamazken, şahsın evini geçindirmek için tarlalarda yabani ot toplayıp sattığı saptandı.

Kılıç'ın cesedi, ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 03:46 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şarkıcı Tuğba Yurt, Kendisini Ölümle Tehdit Eden Eski Sevgilisinden Şikayetçi Oldu Başkan Seçilen Recep Çebi ile Telefon Numaraları Benzeyen Oyuncu Cem Davran'ın Telefonu Susmadı Komünist Başkan Maçoğlu, "Benim İçin Önemliydi" Deyip İlk Ziyaretini Otizmli Bireylere Yaptı Kadıköy'de, İtiraz Edilen Sandıklardan İmamoğlu Lehine 450 Oy Artışı Oldu!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 17:06:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yabani Ot Toplarken Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]