Yabani Otlardan Sağlıklı Yemekler Yapıyor

Otantik ve ferah dekorasyonuyla Anadolu kültürünü yaşatan mekan, sağlıklı ve günlük çıkan yemekleriyle kısa sürede gönülleri fethetti. Bugüne kadar çok sayıda beş yıldızlı otelin ve ünlü restoranın mutfak şefliğini üstlenen Executive Chef Mustafa Baylan, yeni mekânında ilkleri gerçekleştirmeyi amaç ediniyor. Baylan, doğada doğal olarak yetişen yabani yenilebilir ürünleri, geleneksel pişirme yöntemlerini kullanarak misafirlerine hem şifa hem de lezzet sunuyor.

Mevsimine göre her ay yenilebilir bir yabani otun tema olarak seçileceğini belirten Baylan, "Şifalı bir restoran olmak istiyoruz. Doğalardaki tüm bitkileri en doğru zamanında ön plana çıkartacağız.Mesela sütlüce otu yaraların iyileştirilmesinde oldukça faydalı bir ot. Sütlüce'nin zeytinyağlısı, çorbası, kavurması, böreğini yapıyoruz. Etle, balıkla, karidesle otları buluşturacağız ama bitki ön planda olacak" diye konuştu.