Son Dakika Haberleri: Yabani otları yakmak isterken 5 dönüm alanı küle döndürdü
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Yabani otları yakmak isterken 5 dönüm alanı küle döndürdü

40 dakika önce

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bağ evinin çevresindeki kesilerek yakılan yabani otlardan sıçrayan alevler 5 dönümlük yeşil alanı küle döndürdü.

Yabani otları yakmak isterken 5 dönüm alanı küle döndürdü, System.String[]
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bağ evinin çevresindeki kesilerek yakılan yabani otlardan sıçrayan alevler 5 dönümlük yeşil alanı küle döndürdü.

Olay 17.30 sıralarında Gölcük Halıdere ve Lütfiye köyü sınırı olan Yukarı Halıdere mevkiinde bir şahısa ait olan bağ alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Halıdere'de ikamet eden M. Ö adlı kadın, bağ evinin çevresindeki büyüyen yabani otları kestikten sonra yaktı. Yanan otlardan sıçrayan kıvılcımların rüzgarın etkisiyle savrulması sonucu bir anda alevler çevreyi sardı. Yangını söndüremeyen M.Ö. oğlunu arayarak yardım istedi. Oğlunun ihbarı sonrasında olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve Orman İşletmesi ekipleri tarafından yapılan 1.5 saatlik müdahale sonrasında alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. 5 dönümlük yeşil alanın ve bağ evinin küle döndüğü yangın hakkında inceleme başlatıldı. - KOCAELİ
Halıdere, Kocaeli, Gölcük, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 07:21 Kaynak: İHA
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