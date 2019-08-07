Yabani saka kuşu avcılığına para cezası

İZMİR'in Dikili
ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, yabani saka kuşu avcılığı yaptığı belirlenen Suriye
uyruklu 3 kişiye para cezası uygulandı. Yakalanan yabani 120 saka kuşu ise doğaya salındı.
Dikili İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, dün saat 10.00 sıralarında gelen ihbarla, kentte kaçak avcılık yapıldığını öğrendi. Harekete geçen ekipler, Dikili'nin Ilıca
Mevkisi'nde yabani saka kuşlarını avlayan M.K., A.M. ve M.M. adlı 3 şüpheliyi yakaladı. Olay yerinde bulunan kamyonetteki kafesleri kontrol eden ekipler, yabani 120 saka kuşunu buldu. Ayrıca çeşitli av malzemeleri ele geçirildi. İzmir
Orman Bölge Müdürlüğü ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yakalanan 3 kişiye toplam 81 bin 795 lira para cezası uyguladı. Ele geçirilen kuşlar, işlemlerin tamamlandıktan sonra doğaya salındı.