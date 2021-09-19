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YABANİ TROPİKAL MEYVE FİDANLARINI AŞI YAPARAK GEÇİMİNİ SAĞLIYOR - Son Dakika

YABANİ TROPİKAL MEYVE FİDANLARINI AŞI YAPARAK GEÇİMİNİ SAĞLIYOR

19.09.2021 16:17

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde yabani tropikal meyve fidan ve ağaçlarını aşılama işlemi yaparak geçimini sağlayan Melihşah Ağır, bir fidanı 5 liradan aşılama işlemi yaparak, günlük 150 fidan aşılayıp geçimini sağlıyor.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde yabani tropikal meyve fidan ve ağaçlarını aşılama işlemi yaparak geçimini sağlayan Melihşah Ağır, bir fidanı 5 liradan aşılama işlemi yaparak, günlük 150 fidan aşılayıp geçimini sağlıyor.

Alanya, Gazipaşa, Anamur ilçelerinde tropikal meyve ağaçlarının bölgeye iyi adapte olması, iyi ürün vermesi ve diğer ürünlere göre gelirinin yüksek olması tropikal iklime uygun olan bölgedeki üreticileri tropikal meyve üretimine yöneldi. İlçedeki tropikal meyve üretimi muz ile başlarken, onu avokado takip etti. Bölgede mango, avokado, ejder meyvesi, papaya, pasiflora, hindistan cevizi, longan, lichi, jambu, jackfruit, druian, whitesapote, black sapote, white sapote, karambola, wampei, cherymoya, atemoya, umbrella, roseapple, babilfruit, ketem billa, keyelması, napal eriği, kahve agacı, fejualime, limon, kivi, gouva, çilek gouvasi, pomelo, budanin eli, finger lemon, kurt üzümü, pepino, altın çilek, kamkat, groviola, yılan meyvesi, sapodilla, demir hindiba gibi 42 değişik türde ürün yetişiyor.

Yabani ürünlerin profesyonel kişilerce aşılanması, birçok kişiye ekmek kapısı oldu. Son yıllarda avokado bahçesine artan talep fidan üretimini de beraberinde getirdi. Yabani olarak gilikten üretimi yapılan avokado fidanları bir dönem sonra değişik cinslere göre aşılama yapılarak bahçelerde yerini buluyor.

Yabani tropikal meyve fidan ve ağaçlarını aşılama işlemi yaparak geçimini sağlayan Melihşah Ağır, "Bölgemize has tropikal meyve üretiminde avokado aşısı yapıyoruz. Aşı yaparak geçimini sağlayan birçok insan var. Avokadoda aşı şart, 3-4 çeşit aşı uygulanıyor. Aşılar çeşitli türlerde yapılmaktadır. Yaklaşık 3 ay önce ekilen çekirdekleri şu anda cinslerine göre Fuerte, Hass, Bacon, Zutano, Pinkerton, wuerst gibi türlere ayrılıp aşı yapılıyor. Şu anda en uygun olanı kalem aşı. Bunun yanı sıra bahar aylarında göz aşı uygulanıyor. Şu anda yaptığımız aşılar yaklaşık 15-20 gün içersinde filizlenmesini bekliyoruz. Aşılarda yüzde 90 başarı sağlıyoruz. Aşılama işlemi sonrası poşetleme yapıyoruz. Poşetleme işlemi sera etkisi yaparak aşının su kaybını önlüyor ve daha kolay tutmasını sağlıyor. Fidanlar aşı tutumuyla birlikte yaklaşık 2-3 ay içersinde bahçeye ekimi yapılabilir" dedi.

YABANİ TROPİKAL MEYVE FİDANLARINI AŞI YAPARAK GEÇİMİNİ SAĞLIYOR
YABANİ TROPİKAL MEYVE FİDANLARINI AŞI YAPARAK GEÇİMİNİ SAĞLIYOR
YABANİ TROPİKAL MEYVE FİDANLARINI AŞI YAPARAK GEÇİMİNİ SAĞLIYOR
YABANİ TROPİKAL MEYVE FİDANLARINI AŞI YAPARAK GEÇİMİNİ SAĞLIYOR

Hindistan cevizi, COVIRAN Bereket, Pasiflora, Gazipaşa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YABANİ TROPİKAL MEYVE FİDANLARINI AŞI YAPARAK GEÇİMİNİ SAĞLIYOR - Son Dakika


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