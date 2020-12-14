YADEM, kısıtlama günlerinde yaşlıları unutmadı - Son Dakika

YADEM, kısıtlama günlerinde yaşlıları unutmadı
14.12.2020 14:27
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yaşlıların yanında olmaya devam ediyor.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yaşlıların yanında olmaya devam ediyor.
Başkanlığa bağlı Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) ekipleri, kısıtlama süresince çağrı merkezine gelen talepler doğrultusunda yaşlı vatandaşların market alışverişleri, ilaç alımlarını ve acil ihtiyaçlarının teminini gerçekleştirdi.
Ayrıca evde kaldıkları süre boyunca yaşlıları sık sık arayan ve psikolojik destek sağlayan ekipler, 65 yaş üstü vatandaşların her türlü ihtiyaçlarına destek oldu.
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