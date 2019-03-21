Son Dakika Haberleri: Yadem Yaşlıları Ağırlandı

Yadem Yaşlıları Ağırlandı

43 dakika önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Macera Park'ta Yaşlılara Saygı haftası münasebetiyle YADEM yaşlıları ağırlandı.

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Macera Park'ta Yaşlılara Saygı haftası münasebetiyle YADEM yaşlıları ağırlandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Yaşayarak Öğrenme Macera Park'ta 'Kuşaklar Farklı Hedef Aynı' 18-24 Mart Yaşlılara Saygı haftası münasebetiyle YADEM'de bulunan 65 yaş üstü yaşlılar Macera Park'a misafir oldu. Misafir Okul kapsamında ziyarette bulunan Osman Bey İlkokulu öğrencileri ile birlikte iki farklı kuşak aynı etkinlikte buluştu. Macera Park'ta keyifli dakikalar geçirdiklerini dile getiren yaşlılar, "Bizleri gençlik yıllarımıza geri götürdünüz. Allah hepinizden razı olsun" dedi. Toplumun yaşayan değerleri olan yaşlıların yüzünde bir tebessüm oluşturmak istediklerini belirten Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü Murat Kıroğlu, "18-24 Mart Yaşlılara Saygı haftası münasebetiyle YADEM yaşlılarımızı Macera Park'ta misafir ettik. Toplumumuzun yaşayan değerleri olan yaşlılarımızın yüzünde bir tebessüm oluşturabildiysek ne mutlu bize diyerek yaşlılarımız ile ilgili programların bundan sonrada devam edecek" diye konuştu. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:05 Kaynak: İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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