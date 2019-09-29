YADEM yaşlıları Safranbolu'yu gezdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik çalışmalarına devam ediyor.



Her yıl düzenlenen 'Yaşan Tarih Gezileri' kapsamında 100 yaşlı Safranbolu'yu ziyaret ederek yaşayan mirasları öğrenme fırsatı yakaladılar. Safranbolu Hıdırlık Tepesi, Eski Çarşı, Cam Teras, İncekaya Su Kemeri, Kaymakamlar Konağını gibi UNESCO tarafından koruma altına alınan bu eşsiz güzellikleri gezen yaşlılar, böyle önemli bir organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen başta Başkan Ekrem Yüce'ye ve YADEM personeline özel teşekkürlerini sundular. - SAKARYA