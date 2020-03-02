YADES'in uygulandığı il sayısı 13'e çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel YADES'in uygulandığı il sayısı 13'e çıktı - Son Dakika

YADES'in uygulandığı il sayısı 13'e çıktı

6 saat önce

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 11 ilde uygulanan Yaşlı Destek Programı'na (YADES) Erzurum ve Diyarbakır'ın da dahil edildiğini açıkladı.

YADES'in uygulandığı il sayısı 13'e çıktı, System.String[]

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 11 ilde uygulanan Yaşlı Destek Programı'na (YADES) Erzurum ve Diyarbakır'ın da dahil edildiğini açıkladı.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamasında, Antalya, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Trabzon'da yürütülen YADES'e Erzurum ile Diyarbakır'ın da dahil edildiğini kaydetti. Bakanlığın başlattığı program ile yaşlıların korunması ve desteklenmesini sağladıklarını belirten Bakan Koca, "Sosyal bakıma ihtiyacı olan yaşlılarımızın yaşadıkları mekanlarda bakımlarını yaparak, hayatlarını kolaylaştırıyoruz. YADES kapsamında bugüne kadar toplamda 62 bin 400 yaşlımıza sosyal hizmet desteği verdik. Psikososyal destek hizmetleri, evde teknik destek hizmetleri, sosyal-kültürel faaliyetler, eğitimler ve kurs hizmetleri gibi birçok alanda yaşlılarımızı desteklemeye, YADES'i ülke geneline yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.


Zehra Zümrüt Selçuk, Diyarbakır, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rusya'dan hava sahası açıklaması: Türkiye'ye hava uçuşlarına dair güvenliği garanti edemeyiz
Toplantıda söz alan eski vekilin önerisi Erdoğan'ı kızdırdı: Bu Kılıçdaroğlu ağzı Erdoğan ve Tatlıses'le el ele poz veren Şivan Perwer: Pişman değilim Almanya İçişleri Bakanı Seehofer, koronavirüs salgını nedeniyle Merkel'in elini sıkmadı

Son Dakika Haberleri
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!
17:42 Ulaş Tuna Astepe'den sınırdaki göçmenlere yardım eli!
17:42 Eski Türkiye ve Avrupa güzelinden 36 yıl sonra gelen itiraf!
17:07 Sarımsak yutmanın faydaları nelerdir? Sarımsak yutmak neye iyi gelir?
16:40 Rüşvet aldığı iddiasıyla yargılanan CZN Burak'ın annesi için istenen ceza belli oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 18:17:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: YADES'in uygulandığı il sayısı 13'e çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]