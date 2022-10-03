Son dakika haber... YADİGAR'I TABANCAYLA ÖLDÜRÜP KAÇAN EŞİ YAKALANDI - Son Dakika
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Son dakika haber... YADİGAR'I TABANCAYLA ÖLDÜRÜP KAÇAN EŞİ YAKALANDI

03.10.2022 11:13

Son dakika gündem haberi... ISPARTA'da tartıştığı eşi Yadigar Işık'ı (40) tabancayla öldürüp, kaçan Sezer Işık (38), jandarma tarafından yakalandı.

ISPARTA'da tartıştığı eşi Yadigar Işık'ı (40) tabancayla öldürüp, kaçan Sezer Işık (38), jandarma tarafından yakalandı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında merkeze bağlı Büyükgökçeli köyünde meydana geldi. İddiaya göre, ormanda bulunan ağılda Yadiğar Işık, kocası Sezer Işık ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Sezer Işık, yanında taşıdığı tabancayla eşi Yadigar Işık'a ateş etti. Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ağır yaralı olduğu belirlenen Yadigar Işık, ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Yadigar Işık, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri olay yerinden kaçan Sezer Işık'ın yakalanması için harekete geçti. Yürütülen geniş kapsamlı çalışmanın ardından Sezer Işık, Isparta- Eğirdir kara yolu mevkinde yakalanarak, gözaltına alındı. İfadesi için karakola götürülen Sezer Işık'ın adliyeye sevk edileceği öğrenildi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Büyükgökçeli, Jandarma, Isparta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... YADİGAR'I TABANCAYLA ÖLDÜRÜP KAÇAN EŞİ YAKALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... YADİGAR'I TABANCAYLA ÖLDÜRÜP KAÇAN EŞİ YAKALANDI - Son Dakika
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