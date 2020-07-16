Yağ akıtan kamyon ortalığı birbirine kattı - Son Dakika

Yağ akıtan kamyon ortalığı birbirine kattı

Yağ akıtan kamyon ortalığı birbirine kattı Bursa'da yağ akıtan kamyon, ortalığı birbirine kattı.

Yağ akıtan kamyon ortalığı birbirine kattı

Rus hükümeti destekli hacker grubunun koronavirüs aşı çalışmalarına saldırdığı iddia edildi
Azerbaycan-Ermenistan gerilimi had safhada: Saldırılarda 1 asker daha şehit oldu
Köpeğin getirdiği insan kafatası polisi alarma geçirdi

BURSA - Bursa'da yağ akıtan kamyon, ortalığı birbirine kattı. Araçların bir birine girdiği olayda, trafik uzun süre ilerleyemedi.

Kaza, Bursa ulaşımının ana noktalarından biri olan Acemler kavşağında meydana geldi. Şehir merkezi istikametine gitmekte olan kamyon, bilinmeyen bir sebepten dolayı yağ akıtmaya başladı. Arkasından gelen araçlar, kayganlaşan zeminde kaymaya başladı. Birbirine çarpan araçlar, yolun ortasında kaldı. Uzun süre trafiğin kitlendiği kazada, kamyon sürücü durmadan yoluna devam etti.

Bursa Büyükşehir Belediye ekipleri, kısa sürede olay yerine gelerek yağla kaplı yolu temizlemeye başladı. Köpüklü suyla yıkanan yol polis ekiplerinin kontrolünde araç trafiğine açıldı.

Kaçan aracın mobese kameralarından tespit edileceğini öğrenildi.

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 18:00 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yağ akıtan kamyon ortalığı birbirine kattı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:38 Rus hükümeti destekli hacker grubunun koronavirüs aşı çalışmalarına saldırdığı iddia edildi 17:31 Azerbaycan-Ermenistan gerilimi had safhada: Saldırılarda 1 asker daha şehit oldu 17:28 Köpeğin getirdiği insan kafatası polisi alarma geçirdi 17:07 Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu 16:42 Eski sevgilisini hapisten mektupla taciz eden sanığın savunması akıllara durgunluk verdi: Taciz dokunarak olmuyor mu? 16:09 Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı 15:43 10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler 15:42 Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı 15:41 Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir 15:21 Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı 14:33 Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı 13:53 Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'la ilgili karar 2 hafta sonra verilecek 13:14 Eski kocasının yeni eşine saldırdı! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga 12:53 Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim 12:11 Kafasına bıçak saplanmış yaralının gösterdiği sakin tavırlar görenleri şaşırttı
Rus hükümeti destekli hacker grubunun koronavirüs aşı çalışmalarına saldırdığı iddia edildi
17:38
Azerbaycan-Ermenistan gerilimi had safhada: Saldırılarda 1 asker daha şehit oldu
17:31
Köpeğin getirdiği insan kafatası polisi alarma geçirdi
17:28
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
17:07
Eski sevgilisini hapisten mektupla taciz eden sanığın savunması akıllara durgunluk verdi: Taciz dokunarak olmuyor mu?
16:42
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
16:09
10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler
15:43
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
15:42
Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir
15:41
Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı
15:21
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 18:22:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yağ akıtan kamyon ortalığı birbirine kattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]