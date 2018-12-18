Yağ Asidi Karadeniz'in Balık Türlerinde Bolca Bulunuyor"

Sinop Üniversitesi
Su Ürünleri Fakültesince yapılan araştırmada, Karadeniz
'deki bazı balık türlerinde EPA ve DHA
yağ asitlerinin bol miktarda bulunduğu belirlendi.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Sinop'un balık avcılığı bakımından şanslı bir il olduğu, av sezonu süresince rahatlıkla taze balık tüketilebildiği vurgulandı.
Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Hülya Turan ve Doç. Dr. Demet Kocatepe
'nin Karadeniz'de avlanan balık türleri üzerinde araştırma yaptıkları anlatılan açıklamada, Amerikan Kalp Derneğinin de yayınlarında, özellikle kalp hastalarının haftada en az iki kez yağlı balık tüketmeyi önerdiği belirtildi.
Yağlı balık tüketilmesinin EPA ve DHA alımının en kolay yolu olduğuna işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Karadeniz'deki balık türleri üzerinde yapılan araştırma sonucunda zargana, hamsi, tirsi, barbunya, çinekop ve iskorpit türlerinin EPA ve DHA yağ asidi değerlerinin 0,12 ila 0,29 gram arasında olduğu belirlenmiştir. Bir insanın günde alması gereken yağ asidi miktarı ise 0,2'dir. Sonuçların ortaya koyduğu tabloya bakılacak olursa, insan sağlığı açısından her gün alınması gereken EPA ve DHA miktarları, söz konusu balıkların tüketilmesiyle rahat şekilde karşılanabilmektedir."
Haftalık 200 gram yağlı balık yemenin bile kandaki EPA ve DHA seviyesini artırdığı kaydedilen açıklamada, balığın pişirilme şeklinin önemine de değinilerek, "Farklı pişirme yöntemleri ile palamuttaki EPA ve DHA miktarlarında değişiklik gözlenmiştir. Hem çocuklarımız hem de kendi sağlığımız için besinlerle omega-3 alımımızı yükseltmemiz şarttır. Özellikle lezzetli ve ucuz olmasından dolayı ülkemizde oldukça fazla tercih edilen, son günlerde de bolca avlanan hamsi ve tirsiden mevsiminde faydalanmak gerekiyor." değerlendirmesinde bulunuldu.