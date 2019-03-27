Yağ Deposu Yangınında Ölen Genç Toprağa Verildi

Yağ deposu yangınında ölen genç toprağa verildi Babası olay yerinde hayatını kaybetmiştiKOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan sanayi sitesindeki iş yeri meydana gelen patlamadan yaralı kurtulduktan sonra 1 haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden genç toprağa verildi.

Yağ deposu yangınında ölen genç toprağa verildi

Babası olay yerinde hayatını kaybetmişti



KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan sanayi sitesindeki iş yeri meydana gelen patlamadan yaralı kurtulduktan sonra 1 haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden genç toprağa verildi.

Köseköy Sanayi Sitesi içerisindeki 10 numara yağ deposu olarak kullanıldığı iddia edilen iş yerinde meydana gelen patlama ve sonrasındaki yangında depoda bulunan Mesut Balandehayatını kaybederken çocukları Muhammet Balande ve Melik Balande ise yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Muhammet Balande(24), olay yerine gelen ambulansla Derince Eğitim Araştırma Hastanesine, kardeşi Melik Balandeise İstanbul Kartal Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı Muhammet Balande, 6 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti. Muhammet'in cenazesi öğle namazına müteakiben Hacı Teoman Bekiroğlu Camiinde kılınacak cenaze namazı sonrası Körfez Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

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