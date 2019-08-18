Yağ döküldü nazar çıktı
9 dakika önce
Bodrum Antik Tiyatro'da sahneye çıkan sanatçının her iki konseri de büyük ilgi gördü.
Bodrum
Antik Tiyatro'da sahneye çıkan sanatçının her iki konseri de büyük ilgi gördü. Sıla
, önceki akşam verdiği ikinci konserine kuliste yaşadığı talihsizlikten bahsederek başladı: "Aslında bu akşam giymeyi planladığım başka bir elbise vardı, ancak kuliste üzerine yağ döküldü. Ne diyelim böyle çıksın nazarlar." Sıla'yı izlemeye gelenler arasında çocuklar da vardı. Bu durum şarkıcıyı mutlu etti: "Son zamanlarda çocuklar beni izlemeye geliyor hep. Çocuklar bana çok iyi geliyor."
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 09:59
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