Yağ fabrikasında ayağı kayan şoför, iş arkadaşının kullandığı kamyonun altında kaldı! Şoför kurtarılamadı - Son Dakika

Çorlu ilçesinde bulunan yağ fabrikasında kamyon şoförü olarak çalışan Seçkin Budak, fabrika içindeki mazot dolum noktasına geldi.

İŞ ARKADAŞININ KULLANDIĞI KAMYONUN ALTINDA KALDI

Aracından inip pompanın olduğu bölüme ilerleyen Budak, ayağı kayınca yere düştü. Budak, bu sırada mesai arkadaşı H.B.'nin kullandığı kamyonun altında kaldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Budak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

GÖZALTINDA

Kamyon sürücüsü H.B. de jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Seçkin Budak'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.