Yağ hırsızı yakayı ele verdi! Marketten Ayçiçek yağı çalan kişi polis operasyonuyla yakalandı - Son Dakika

Bolu'daki bir markette uzun süredir gıda stoklarında eksilmeler olduğunu fark eden market yöneticileri, eksilmelerin kaynağını tespit etmek için harekete geçti. Güvenlik kameralarını inceleyen yöneticiler, bir şahsın farklı günlerde elinde boş poşetle markete gelip gıda ürünleri çaldığını belirledi. Olayın polise intikal etmesinin ardından gerçekleştirilen operasyon sonucu İ.E. adlı şahıs gözaltına alındı.

5 BİN LİRA DEĞERİNDE ÜRÜN ÇALDI

Gözaltına alınan alınan İ.E. ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Farklı tarihlerde girdiği marketlerden 5 bin lira değerinde gıda malzemesi çalan İ.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

5 LİTRELİK AYÇİÇEK YAĞI ÇALMIŞ

İ.E.'nin hırsızlık anları marketin güvenlik kameraların yansıdı. Görüntülerde, boş bir poşetle markete giren şahsın, 5 litrelik yağ tenekesiyle marketten ayrıldığı yer aldı.