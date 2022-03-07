Yağ stokçularına karşı depolara baskın - Son Dakika

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, fiyatların artacağı yönündeki spekülatif iddiaların ardından zincir marketlere yönelik denetim yaptı. Depolara yapılan baskında daha önce raftan kaldırılan yağlar yeniden raflara dizdirilirken, 4 markete yönelik tutanak tutuldu.

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, fiyatların artacağı yönündeki spekülatif iddiaların ardından raflardaki ayçiçek yağlarını depolara kaldıran marketlere yönelik harekete geçti. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatıyla Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ile ilçe genelindeki zincir marketleri denetleyen ekipler, bazı marketlerde yağ raflarının boş olduğunu gördü. Bunun üzerine depoları inceleyen ekipler, yağları depolara alarak, vatandaşı mağdur eden 4 markete yönelik tutanak tuttu. Ekipler, haksız fiyat artışı ve stokçuluk ile vatandaşı mağdur eden marketlere ağır yaptırım uygulanacağını belirtti.

Öte yandan, Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise 4442263 numaralı Haliliye Belediyesi İletişim Merkezine gelen talepler doğrultusunda denetimlerin devam edeceği ifade edildi.

(İHA)