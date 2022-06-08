Şüphelilerin taşıdığı tenekelerinin hafif olmasından şüphelenen ekipler, narkotik köpek 'Oscar' ile arama yaptı. Oscar'ın, margarin tenekesine tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada 12 pakette 9 kilo 900 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler ifadesinde, uyuşturucudan haberlerinin olmadığını, margarin taşıdıklarını bildiklerini öne sürdü.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Polis, Adana Merkez Otogarı'nda Diyarbakır 'dan gelen bir yolcu otobüsünden inen şüpheli A.A.(44), Ş.S.'yi takibe aldı. Otobüsten indikten sonra bagajdan 2 yağ tenekesi alan şüpheliler, yaya olarak otogardan ayrıldı. Ekipler, bir süre takip ettiği şüphelileri yol kenarında durdurdu.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yağ tenekesinde uyuşturucu sevkiyatı: 9 kilo 900 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

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