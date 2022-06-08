Yağ tenekesinde uyuşturucu sevkiyatı: 9 kilo 900 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Yağ tenekesinde uyuşturucu sevkiyatı: 9 kilo 900 gram esrar ele geçirildi

08.06.2022 09:42

Yağ tenekesinde uyuşturucu sevkiyatı: 9 kilo 900 gram esrar ele geçirildi Adana'da polis yağ tenekesi içinde 9 kilo 900 gram esrar ele geçirdi.

Yağ tenekesinde uyuşturucu sevkiyatı: 9 kilo 900 gram esrar ele geçirildi

ADANA - Adana'da polis yağ tenekesi içinde 9 kilo 900 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Polis, Adana Merkez Otogarı'nda Diyarbakır'dan gelen bir yolcu otobüsünden inen şüpheli A.A.(44), Ş.S.'yi takibe aldı. Otobüsten indikten sonra bagajdan 2 yağ tenekesi alan şüpheliler, yaya olarak otogardan ayrıldı. Ekipler, bir süre takip ettiği şüphelileri yol kenarında durdurdu.

Şüphelilerin taşıdığı tenekelerinin hafif olmasından şüphelenen ekipler, narkotik köpek 'Oscar' ile arama yaptı. Oscar'ın, margarin tenekesine tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada 12 pakette 9 kilo 900 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler ifadesinde, uyuşturucudan haberlerinin olmadığını, margarin taşıdıklarını bildiklerini öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A. ile Ş.S., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yağ tenekesinde uyuşturucu sevkiyatı: 9 kilo 900 gram esrar ele geçirildi
Yağ tenekesinde uyuşturucu sevkiyatı: 9 kilo 900 gram esrar ele geçirildi
Yağ tenekesinde uyuşturucu sevkiyatı: 9 kilo 900 gram esrar ele geçirildi
Yağ tenekesinde uyuşturucu sevkiyatı: 9 kilo 900 gram esrar ele geçirildi
Yağ tenekesinde uyuşturucu sevkiyatı: 9 kilo 900 gram esrar ele geçirildi
Yağ tenekesinde uyuşturucu sevkiyatı: 9 kilo 900 gram esrar ele geçirildi

YORUMLAR
500
Margarin tenekelerinden 9 kilo 900 gram esrar çıktı Margarin tenekelerinden 9 kilo 900 gram esrar çıktı Yolcu otobüsündeki margarin kutularından 9 kilo 900 gram esrar çıktı Yolcu otobüsündeki margarin kutularından 9 kilo 900 gram esrar çıktı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yağ tenekesinde uyuşturucu sevkiyatı: 9 kilo 900 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:17 Doğum yaptığını iddia eden trans birey Mükremin Gezgin'e gelen tepkiler çığ gibi büyüyor
10:12 Antartika buz sahanlığında araştırma yapan bilim insanları dünyanın gizli bölmesini keşfetti! Alt katmana indiler...
09:55 Duştaki kadını dikizleyen ve banyo camını zorlayan sapık yakalanınca yalvardı: Vallahi aklım başımda değil, abi ne olur polise verme
09:49 İran'da facia! Yolcu treni raydan çıktı: 17 ölü, 50 yaralı
09:42 İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından isyan etti: Ailemin içine ettiler, hakkımı helal etmiyorum!
09:24 İstanbul'da kan donduran olay! 8.sınıf öğrencisi, evlerinin banyosunda asılı halde bulundu
09:21 Burak Yılmaz'dan transfer açıklaması: Acun abiyle görüştüm ama İngiltere 2.Ligi'nin temposunu kaldıramayacağımı söyledim
09:05 Dizisi final yapan Cansu Dere'den tatilde bikinili pozlar
08:49 Güldür Güldür ekibi şimdi de altılı masa liderlerini taklit etti
08:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milletvekillerine: Evet, dar gelirliler sıkıntıda, bunu inkar edecek değiliz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 10:29:17. #1.12#
SON DAKİKA: Yağ tenekesinde uyuşturucu sevkiyatı: 9 kilo 900 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement