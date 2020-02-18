Yağ ve peynir üreticileri denetlendi - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı "Gıda Denetimi Seferberliği" kapsamında Erzurum'da ürün bazlı denetimler gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar ile gıda kontrol görevlileri, Aziziye ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde yağ ve peynir üreten tesisi denetledi.

Ekipler, tesislerin peynir ve yağ üretiminin yapıldığı kazanlardan numune alarak, fiziki kontrol gerçekleştirdi.

Akar, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bakanlığın başlattığı uygulamaya Erzurum olarak katıldıklarını söyledi.

Tüm yıl boyunca söz konusu denetimlerin yapıldığını ifade eden Akar, şunları belirtti:

"Bir hafta boyunca tüm sektörler bazında et, süt, okul kantini, yemekhaneler, toplu satış alanları ve lokantaları ayrı ayrı günlerde il müdürlüğümüze bağlı elemanlarla denetliyoruz. İnsanlarımızın güvenilir gıdaya ulaşması adına denetimlerimiz devam ediyor. 2019 yılında Erzurum'da gıda denetiminde başarılı bir dönem geçirdik ve 13 bin 500 denetim yaparak işletme başına düşen gıda denetiminde Türkiye'de en fazla denetim yapan il olarak 3. sırada yer aldık."

"En iyi denetçi tüketicinin kendisidir"

Akar, denetimlerde üretim firmasının fiziki ve hijyen şartlarına da baktıklarını belirterek, gittikleri yerlerden numuneler alarak sonuçlarına göre firmalara yaptırımlar uyguladıklarını dile getirdi.

Kent genelinde ocak ayında 1250 denetim yaptıklarını aktaran Akar, şunları kaydetti:

"6 günlük zaman diliminde de yaklaşık 1000-1200 civarında denetim yapmayı hedefliyoruz. Zaman zaman hileli davranan firmalar var bunlarla ilgili de yaptırımlarımız oluyor. Daha sonra bu konuyu kamuoyu ile paylaşmak üzere bakanlığımıza bildiriyoruz. Biz 78 personel ile denetimlerimizi yapıyoruz ama en iyi denetçi tüketicinin kendisidir. Bu konuda duyarlı davranması konusunda il müdürlüğümüzün hem kişisel hem de kurumsal telefonlarını yanı sıra 'Alo 174' hattına sıkıntılı durumları bildirebilirler. Bu şikayetler en kötü ihtimalle 15 gün içinde sonuçlanıyor."