Üye Girişi
Yağan kar için şükür kurbanı kestiler - Son Dakika

Yağan kar için şükür kurbanı kestiler

05.02.2022 10:06

Yağan kar için şükür kurbanı kestiler Sivas'ta faaliyet gösteren bir derneğin gönüllüleri, bol kar yağışı nedeniyle şükür kurbanı kestiler Sivas'ta faaliyet gösteren bir derneğin gönüllüleri, bol kar yağışı nedeniyle şükür kurbanı kestiler.

Yağan kar için şükür kurbanı kestiler

Sivas'ta faaliyet gösteren bir derneğin gönüllüleri, bol kar yağışı nedeniyle şükür kurbanı kestiler

SİVAS - Sivas'ta faaliyet gösteren bir derneğin gönüllüleri, bol kar yağışı nedeniyle şükür kurbanı kestiler.

Sivas'ta birçok gönüllüsü kadınlardan oluşan Bir Elde Sen Uzat Derneği ülke genelinde bol kar yağışı yağması nedeniyle şükür kurbanı kesti. Hayırseverlerin desteği ile gerçekleştirilen etkinlik dernek binası önünde yapıldı. 2 koyun dernek üyelerinin duaları eşliğinde kesildi.

"Şükretmek adına şükür kurbanı kesmeyi düşündük"

Bir Elde Sen Uzat Derneği gönüllülerinden Sivas Belediyesi eski başkan yardımcısı Ahmet Özaydın, "Bugün hayırlı bir işe vesile olmak istiyoruz Bir Elde Sen Uzat Kadınlar Yardım Derneği olarak. Geleneğimizde yağmur yağmadığı zaman, kar yağmadığı zaman, genelde yağmur duasına kar duasına çıkılır. Cenabı Hak dualar kabul edilirse elbette ki yağmuru ve karı gönderir. Biz dernek olarak farkındalık oluşturmak açısından hayırseverlerin yardımıyla derneğinde önderliğinde şükür kurbanı kesmek istedik. Şuanda gerek ilimizde gerekse Türkiye'de gerçekten bereket ifade eden mükemmel bir kar yağışı var. Biz bu kar yağışından dolayı Cenabı Hakka şükretmek adına şükür kurbanı kesmeyi düşündük. Allah kabul etsin" dedi.

Yağan kar için şükür kurbanı kestiler
Yağan kar için şükür kurbanı kestiler
Yağan kar için şükür kurbanı kestiler

YORUMLAR
500

Togo Cumhuriyeti, Sivas, Yağan, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yağan kar için şükür kurbanı kestiler - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:03 Boşanma aşamasındaki eş, karısının aile evini bastı! 4 kişiyi yaralayıp intihar etti
10:02 İstanbul'un ortasında dev çukur! Market önündeki göçük vatandaşları korkuttu
09:51 Zonguldak ziyareti iptal! Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışa online katılacak
09:40 Büyük korku yaşadı! Reynmen'in annesi evinde silahlı gaspa uğradı
09:37 5 yaşındaki çocuk, 23 metre derinliğindeki kuyuya düştü! 5 gündür kurtulmayı bekleniyor
09:18 Ateşe verilmiş valizden erkek cesedi çıktı
08:57 Sadakatsiz'de peş peşe ayrılıklar! Ali İl ve Yeliz Kuvancı'dan sonra Burak Sergen de kadrodan çıkıyor
08:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken sözler: Beni seviyor biliyorum, ben de onu seviyorum
08:41 Evliliklerine ikinci bir şans veren Hakan Baş ve Bensu Soral çiftinden aşk paylaşımı geldi
08:37 Atatürk heykelini yıkmaya çalışan kuzenlerin ifadesi ortay çıktı! Parka gidip keşif yapmışlar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 10:13:55. #1.12#
SON DAKİKA: Yağan kar için şükür kurbanı kestiler - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement