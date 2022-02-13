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Yağan kar, kuruma tehlikesi yaşayan barajların umudu oldu - Son Dakika

Yağan kar, kuruma tehlikesi yaşayan barajların umudu oldu

13.02.2022 10:31

- Yağan kar, kuruma tehlikesi yaşayan barajların umudu oldu 160 milyon metreküp kapasiteli Mamasın Barajı sadece yüzde 20 doluluk oranına sahip Son 50 yılın en iyi kar yağışını alan Aksaray'da bu mevsim yağan kar kuruma tehlikesi ile karşı karşıya kalan Mamasın Barajı'nın umudu oldu.

- Yağan kar, kuruma tehlikesi yaşayan barajların umudu oldu

160 milyon metreküp kapasiteli Mamasın Barajı sadece yüzde 20 doluluk oranına sahip

AKSARAY - Son 50 yılın en iyi kar yağışını alan Aksaray'da bu mevsim yağan kar kuruma tehlikesi ile karşı karşıya kalan Mamasın Barajı'nın umudu oldu. Son yılların en düşük su seviyesine inen Mamasın Barajı 160 milyon metreküp kapasitesiyle sadece yüzde 20 doluluk oranına sahip.

Son 50 yılın en iyi kar yağışını aldığı Aksaray'da bu mevsim yağan kar hem tarım ve hayvancılıkta hem de kuruma tehlikesi ile karşı karşıya olan barajlarda umut oldu. Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı ve hem tarımsal sulamanın hem de içme suyunun temin edildiği tek baraj olan Mamasın Barajı 160 milyon metreküp kapasitesiyle sadece yüzde 20 oranında dolu. Son yılların en düşük su seviyesine inen ve adeta kurumakla karşı karşıya kalan Mamasın Barajı'nın tek umudu bu mevsim yağan kar oldu. Yetkililer yağan karların erimesiyle su seviyesinin ciddi anlamda yükselmesini beklerken, buz tutan ve üzeri kısmen karla kaplı olan Mamasın Barajı karların erimesini bekliyor.

"Yağan kar üreticimize ve Aksarayımıza umut oldu"

Yağan karın Aksaray'a ve tarım üreticilerine umut olduğunu ifade eden Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, "Şu anda Aksaray'ın Mamasın Barajındayız. İlimizin tek büyük barajı. Mamasın Barajımızın kapasitesi 156 milyon - 160 milyon civarında. Şu anda doluluk oranı da yüzde 20 civarında. Tabi yağan kar üreticimize, Aksarayımıza umut oldu. İnşallah yüksek kesimlerde bundan sonra eriyecek karlar barajımızı istediğimiz seviyeye getirecek. Bununla da tarımsal sulama olsun, içme suyu olsun inşallah 2022 yılında sıkıntı çekmeyeceğimize inanıyorum" dedi.

"50 yıldır böyle bir kar yağmamıştı"

Aksaray'da en son 1970 ve 74'lü yıllarda ciddi kar yağışının yaşandığını ve neredeyse son 50 yıldır böyle bir kar yağışının gerçekleşmediğine dikkat çeken Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, "İlimizde son 50 yıldır böyle bir kar yağmamıştı. 1970-74 yıllarında il merkezinde 40 santim kar yağmıştı, bu sene de 45 santim civarında il merkezinde ve ovada yağdı. Yüksek kesimlerde de 1 metreye yakın kar yağışımız var. Bu karlar inşallah eridikçe yeraltı suyumuz olsun barajlarımız olsun ciddi şekilde su seviyesi yükselecek, bunu bekliyoruz" dedi.

Yağan kar, kuruma tehlikesi yaşayan barajların umudu oldu
Yağan kar, kuruma tehlikesi yaşayan barajların umudu oldu
Yağan kar, kuruma tehlikesi yaşayan barajların umudu oldu

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Aksaray, Yağan, kar, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yağan kar, kuruma tehlikesi yaşayan barajların umudu oldu - Son Dakika


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