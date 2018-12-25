Son Dakika Haberleri: Yağan Kar Sonrası Çocuklar Parklara Akın Etti

Yağan Kar Sonrası Çocuklar Parklara Akın Etti

48 dakika önce

Afyonkarahisar'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıksız devam ederken çocuklar parklara akın ederek karın tadını çıkardı.

Yağan Kar Sonrası Çocuklar Parklara Akın Etti, System.String[]
Afyonkarahisar'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıksız devam ederken çocuklar parklara akın ederek karın tadını çıkardı.

Afyonkarahisar'da geçtiğimiz yıl kar yağmaması nedeniyle bugün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı gece saatlerinde 20 santimetreye ulaştı. Yağan karı gören çocuklar ve anne babalar sabahı beklemeyerek gece saatlerinde parklara akın etti. Kardan adam yapan çocuklar kartopu oynadı.

Kar yağışı sonrası parka 4 çocuğu ve eşi ile birlikte gelen Necmi Gümüş isimli vatandaş, "Geçtiğimiz yıl kentimize fazla kar yağmamıştı. Açıkçası çocuklar ve biz kara hasrettik. Evde bu karı görüp te durmak mümkün olmadı" diye konuştu

Parka akın eden onlarca çocuktan biri olan Talha Arpacı da, "Karın yağışını görünce parklara akın ettik. Çok eğleniyoruz. Şimdi tek derdimiz okulların tatil edilip edilmemesi. Okullar tatil edilirse çok güzel olacak" dedi. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:32 Kaynak: İHA

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