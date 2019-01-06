Son Dakika Haberleri: Yağan Kar Sonrası Kapanan Köy Yolları Ulaşıma Açıldı

Yağan Kar Sonrası Kapanan Köy Yolları Ulaşıma Açıldı

1 saat önce

Kırıkkale'de etkili olan kar yağışı sonrası çok sayıda köy yolu ulaşıma kapanırken, İl Özel İdare Müdürlüğü karla mücadele ekipleri kapalı köy yollarını açmak için seferber oldu.

Yağan Kar Sonrası Kapanan Köy Yolları Ulaşıma Açıldı, System.String[]
Kırıkkale'de etkili olan kar yağışı sonrası çok sayıda köy yolu ulaşıma kapanırken, İl Özel İdare Müdürlüğü karla mücadele ekipleri kapalı köy yollarını açmak için seferber oldu.

Kırıkkale'de aniden bastıran kar yağ yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini gösterdi. Balişeyh, Delice, Keskin, Sulakyurt ve Çelebi ilçeleri ile merkez köy yolları ulaşıma kapanırken, Kırıkkale İl Özel İdare Müdürlüğü karla mücadele ekipleri köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gece mesaisi de yapan ekipler sabaha kadar greyderler ile kar küreme çalışması yaparak kapanan bütün köy yollarını ulaşıma açtı. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ekipler 24 saat boyunca görev yapacak.

Öte yandan Keskin ilçesine bağlı Gülkonak köyü mevkisinde Özel İdare ekipleri traktör yoluna düşen otomobili çekerek karayoluna çıkarttı. - KIRIKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 12:22 Kaynak: İHA

Delice, Keskin, Kırıkkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den Ankara İçin Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı! Cumhurbaşkanlığından, New York Times'ın 'Türkiye'den Yurt Dışına Göç' Konulu Yazısına Yalanlama Geldi

Ukrayna'da 2 Türk Kızını Katledip Havaalanında El Sallayan Katil Zanlısının İlk Sözleri: Ben Öldürmedim Bursa'da Sondaj Kuyusunda Zehirlenen İşçilerden Acı Haber: 2 Ölü, 4 Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 01:26:34. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yağan Kar Sonrası Kapanan Köy Yolları Ulaşıma Açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]