Yağan Kar Sonrası Kapanan Köy Yolları Ulaşıma Açıldı
1 saat önce
Yağan kar sonrası kapanan köy yolları ulaşıma açıldıKIRIKKALE - Kırıkkale'de etkili olan kar yağışı sonrası çok sayıda köy yolu ulaşıma kapanırken, İl Özel İdare Müdürlüğü karla mücadele ekipleri kapalı köy yollarını açmak için seferber oldu.
Yağan
kar sonrası kapanan köy yolları ulaşıma açıldı
KIRIKKALE - Kırıkkale
'de etkili olan kar yağışı sonrası çok sayıda köy yolu ulaşıma kapanırken, İl Özel İdare Müdürlüğü karla mücadele ekipleri kapalı köy yollarını açmak için seferber oldu.
Kırıkkale'de aniden bastıran kar yağ yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini gösterdi. Balişeyh, Delice
, Keskin
, Sulakyurt
ve Çelebi
ilçeleri ile merkez köy yolları ulaşıma kapanırken, Kırıkkale İl Özel İdare Müdürlüğü karla mücadele ekipleri köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gece mesaisi de yapan ekipler sabaha kadar greyderler ile kar küreme çalışması yaparak kapanan bütün köy yollarını ulaşıma açtı. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ekipler 24 saat boyunca görev yapacak.
Öte yandan Keskin ilçesine bağlı Gülkonak köyü mevkisinde Özel İdare ekipleri traktör yoluna düşen otomobili çekerek karayoluna çıkarttı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 12:25 Kaynak: İHA
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