Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar etkili oldu - Son Dakika
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Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

25.09.2022 10:30
Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Yağan kardan görüntüler Beyazla kaplanan araç ve yollar Bayburt, Rize ve Artvin'in yüksek rakımlı köy ve yaylaları havaların soğumasının ardından kar yağışıyla beyaza büründü.

Yağan kardan görüntüler

Beyazla kaplanan araç ve yollar

Bayburt, Rize ve Artvin'in yüksek rakımlı köy ve yaylaları havaların soğumasının ardından kar yağışıyla beyaza büründü.

Artvin il genelinde, dün akşamdan itibaren etkisini gösteren soğuk hava ve yağmur, özellikle 2 bin rakımın üzerindeki bazı yerlerde kar yağışına dönüştü.

Artvin'de Karçal Dağı'nın zirveleri ile Borçka ilçesindeki Beyazsu ve Lekoban yaylaları, Ardanuç ilçesindeki Bilbilan Yaylası, Şavşat ilçesindeki Kocabey Yaylası ve Sahara Geçidi beyaza büründü.

Artvin- Ardahan kara yolu güzergahındaki Sahara Geçidi'nde gece etki olan kar yağışı, hazırlıksız yakalanan sürücülere zor anlar yaşattı.

Karayolları ekipleri, bir buzlanmanın önüne geçmek için gece boyunca bölgede çalışma yürüttü.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Tragger, Artvin, Yağan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar etkili oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar etkili oldu - Son Dakika
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