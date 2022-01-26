Yağan karın ağırlığına dayanamayan ahır çöktü! Enkaz altında kalan14 yaşındaki Gizem öldü, babası yaşam savaşı veriyor - Son Dakika

Öğle saatlerinde ilçeye bağlı Çakırhöyük beldesinde besici Ramazan Çolak'a ait ahır, üzerinde biriken karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Bu sırada ahırda bulunan Ramazan Çolak ile kızı Aysel Gizem Çolak, enkaz altında kalarak yaralandı. Ahırda bulunan 80 küçükbaş hayvan da öldü.

KÜÇÜK KIZ KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından enkaz altından çıkarılan baba ile kızı ilk müdahale sonrası Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Aysel Gizem Çolak, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Ramazan Çolak'ın ise yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.

Beldeye giden Besni Kaymakamı Nazlı Demir, olay yerinde inceleme yaptı.