Yağan yağmurlar sonrası Iğdır'daki akarsuların debisi arttı - Son Dakika
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Yağan yağmurlar sonrası Iğdır'daki akarsuların debisi arttı

12.05.2022 11:27

Yağan yağmurlar sonrası Iğdır'daki akarsuların debisi arttı Iğdır'da yaklaşık 15 gündür etkili olan şiddetli sağanak yağış akarsuların debisini yükseltti.

Yağan yağmurlar sonrası Iğdır'daki akarsuların debisi arttı

IĞDIR - Iğdır'da yaklaşık 15 gündür etkili olan şiddetli sağanak yağış akarsuların debisini yükseltti.

Iğdır'da yaklaşık 15 gündür etkili olan yağış kurumaya yüz tutan birçok akarsu, dere, çay, ırmak ve barajları coşturdu. Etkili olan yağmur eriyen kar sularıyla da birleşerek akarsuların debisini de yükseltti. Iğdır Tuzluca sınırları içinde yer alan ve Aras Nehri'ne katılan önemli akarsulardan olan Buruksu Çayı 'da yağışlardan nasibini aldı. Havadan görüntülenen ve yaz aylarında genellikle kuruma seviyesine gelen çay, yağan yağmur ve eriyen kar suyu ile adeta coştu.

Yağan yağmurlar sonrası Iğdır'daki akarsuların debisi arttı
Yağan yağmurlar sonrası Iğdır'daki akarsuların debisi arttı
Yağan yağmurlar sonrası Iğdır'daki akarsuların debisi arttı
Yağan yağmurlar sonrası Iğdır'daki akarsuların debisi arttı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yağan yağmurlar sonrası Iğdır'daki akarsuların debisi arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yağan yağmurlar sonrası Iğdır'daki akarsuların debisi arttı - Son Dakika
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