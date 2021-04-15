Yağcıbedir el dokuma halısı üretimi istihdamı artıracak - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Yağcıbedir el dokuma halısı üretiminin istihdamı artıracağını bildirdi.

Yüce, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, Çaybaşı Fuadiye Mahalle Muhtarı Ayhan İnan ve beraberindekileri makamında ağırladı.

Başkan Yüce, ziyarette yaptığı konuşmada, şehir genelinde üretimin ve istihdamın artması adına Arifiye'de yeni bir kooperatif kurulacağını ve bu sayede Çaybaşı Fuadiyeli kadınların hem tarihe sahip çıkacaklarını hem de iş sahibi olacaklarını kaydetti.

Kadın kooperatifi marifetiyle Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan Yağcıbedir halısı üretim atölyesinin çalışmalarına devam ettiğini aktaran Yüce, "3 bin yıllık tarihi bir kültüre sahip çıkıyoruz. Çaybaşı Fuadiye'den gelen hanım kardeşlerimiz Yağcıbedir el dokuma halısını örmek istediklerini muhtarımız öncülüğünde benimle paylaştılar. Bizler de Arifiye'de yeni bir kooperatif kurarak hem istihdama katkı sağlayacağız hem de üretime destek olacağız." ifadelerini kullandı.