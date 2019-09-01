Yağcıbedir Festivali ilk günden hedefine ulaştı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dünyaya açılan penceresi, 3 bin yıllık Yağcıbedir halıları, kültür, termal ve doğal güzelliklerinin tanıtıldığı 21. Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Halı, Kültür ve Sanat Günlerinin ilk gününde 150 bine yakın ziyaretçi ağırlandı.



Cumhuriyet Meydanında kurulan 130'a yakın stantta Yağcıbedir halıları, yöresel ürünler, yöresel lezzetler ve unutulmaya yüz tutmuş el sanatları tanıtılıyor. Yağcıbedir anıt açılışı ile başlayan ve Gece Yolcularının muhteşem konseri ile son bulan ilk günde son yılların en yoğun katılım rekoruna ulaşıldı. Sındrgı'da bulunan termal tesisler başta olmak üzere yurtlarda tam doluluk oranına ulaştı.



Konaklamaların ful dolması sebebiyle ilçeye gelen konuklar vatandaşların evlerinde misafir ediliyor. Sındırgı'nın samimiyeti, sıcaklığı ziyaretçilere de en güzel şekilde aktarılıyor. Esnaflar ve vatandaşlar bu yıl ki festivalden oldukça memnun. Kocakonak panayırının da devam ettiği ilçenin her köşesinde 3 Eylül'e kadar farklı bir etkinlik yer alacak. Yerli ve yabancı konukların gösterileri gün boyu Cumhuriyet Meydanında devam edecek. Ata sporu ciritten, tek kurşun atışlarına, yöresel gelin almadan düğün güreşine kadar bir çok farklı etkinlik ile ilçe kendi kültürünü kendi evinde dünyaya tanıtma şansı buluyor.



Tanıtım çalışmalarının ve ulusal gündemde kalmanın meyvelerini festivalde topladıklarını belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, "Bir hayalimiz vardı. Sındırgı'da termali, doğası ve kültürü ile turizmi canlandırmak. Artık bizim için bunlar bir hayal değil. Sadece 3000 yıllık kültür mirasımız Yağcıbedir halıları değil artık termal turizmi, Yörük kültürü, doğası ile Sındırgı dünyaya açıldı. Toplamda 21 ve bizle birlikte 16. gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Halı, Kültür ve Sanat Günlerinin en kalabalık ve hedefine ulaştığı yılını yaşıyoruz. Bir tarafta panayır bir tarafta festival. Sındırgı'nın her köşesi cıvıl cıvıl. Vatandaşlarımız memnun, esnafımız memnun, katılımcılar memnun. Hedefimiz 250 bin kişi idi. Daha ilk günden 150 bine yakın konaklamalı ve günübirlik ziyaretçilerimiz ağırladık" dedi. - BALIKESİR