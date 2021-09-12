Yağcıbedir halılarından moda merkezine yolculuk

Her bir motifi ayrı bir hikaye barındıran Yağcıbedir halıları modaya uyarlanıyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, son günlerde başlattığı projelerle kültürle modern dünyanın buluştuğu moda merkezi olma yolunda ilerliyor. Sanayi bakanlığı destekli kök boya ve inovasyon projesi ile adını duyuran ve doğal işlere yönelmek isteyenlerin gözdesi olan Sındırgı ilçesi, kültürü ve doğallığıyla modacıların da dikkatini çekiyor. 15 yıl önce modacı Faruk Saraç ile tanışma fırsatı bulup dünyanın çeşitli ülkelerini gezen, birçok kültürel defileye imza atan çoban stilist Mustafa Şahin de, sosyal medya hesaplarından tanıdığı Sındırgı ilçesinde farklı bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Sosyal medya hesaplarından Sındırgı ilçesini keşfeden Şahin, soluğu Sındırgı'da aldı.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'ın doğallığı ve kültürü ön planda tutarak büyüme projelerine çoban stilistle birlikte moda merkezi de eklendi. Akpınar Yaşam Merkezine üye kadınlar ile birlikte yürütülen proje ile kültür mirası olan, genç kızların çeyizlerini süsleyen Yağcıbedir halılarının desenleri kök boyadan imal edilen kumaşlarda hayat bularak sahne ve özel gün kıyafetlerinde yer alacak. Bu sayede ilçedeki kadınlar da projede yer alarak birer moda tasarımcısı, özel ürünleri imal eden terziler halini alacak. Sındırgı ise sadece kültürün değil modanın da konuşulduğu bir merkez halini alacak.

Coğrafi işareti Sındırgı'ya ait Yağcıbedir halılarındaki desenler Akpınar yaşam Merkezindeki kadınlar tarafından alternatif ürünlerde de kullanılıyor. Başkan Yavaş, "Yağcıbedir'in hikayesi olan desenleri, kök boyadan üretilen sahne kıyafetlerinde yaşatılacak. Sındırgı bir moda merkezi olacak. Sındırgı'da yeni bir projenin arifesindeyiz. Doğal boya tekstil ve inavasyon merkezi diye Sanayi Bakanlığına yaptığımız proje kabul gördü. Burada doğal boyayı tarım olarak tekrar üretmeyi, yani çivit, muhabbet çiçeği ve rubia denilen kırmızı boyar maddeyi yeniden üretmeyi planlıyoruz. Yani tarımını yaptıracağız. Tarihimize baktığımız zaman, Sındırgı'da geçmişte bu bitkilerin tarımı yapılmış ve şu anda özellikle dışarı bağlı olduğumuz boya sektöründe, kimya sektöründe çok ciddi manada kullanılıyor bu boyalar. Tekstilde insanlarda doğallığa doğru gidişat var. Gıda da olduğu gibi insanlar üzerindeki elbisenin boyasının doğal olmasını istiyor" dedi.

Proje kapsamında Akpınar Yaşam Merkezindeki kadınlara özel eğitim verilecek. Mustafa Şahin'in Yağcıbedir desenlerini kapsayan tasarımları Sındırgı'lı kadınların maharetli ellerinde sahne ve özel gün kostümü halini alacak. Ortaya çıkacak eserlerin 40 parçalık ilk kısmı ise, eylül ayının ilk haftasında gerçekleştirilen Uluslararası Yağcıbedir Halı Kültür ve Sanat Günlerinde alanında tanıtılarak satışa sunulacak. - BALIKESİR